Проникова Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Проников Григорий Николаевич
Мать: Ефременко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Теряев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заживнова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Теряев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Теряев Анатолий
Смерть
Неизвестно