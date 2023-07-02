Проникова Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проникова Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Проников Григорий Николаевич

Мать: Ефременко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теряев Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Теряев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заживнова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Теряев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теряев Анатолий

Смерть
Неизвестно