Римский-Корсаков (Вейсберг) Юлия Лазаревнв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРимский-Корсаков (Вейсберг) Юлия Лазаревнв

Римский-Корсаков (Вейсберг) Юлия Лазаревнв

avatar

Место рождения

Оренбург

Дата рождения

25.12.1879

Дата смерти

01.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Всеволод Андреевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Андрей Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Ученица Римского-Корсакова.
Смерть
01.03.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close