Римский-Корсаков (Вейсберг) Юлия Лазаревнв
Место рожденияОренбург
Дата рождения25.12.1879
Дата смерти01.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Всеволод Андреевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ученица Римского-Корсакова.
Смерть
01.03.1942