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Кривашев Илья Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривашев Семен Васильевич

Мать: Кривашева Агапия Иванова

Рождение ребёнка
27.03.1894 ст.

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Кривашева Васса Антонова

Рождение ребёнка
16.05.1899 ст.

Дочь: Елена Ильинична

Мать ребёнка: Кривашева Васса Антонова

Рождение ребёнка
19.05.1902 ст.

Дочь: Феодосия Ильинична

Мать ребёнка: Кривашева Васса Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривашева Васса Антонова

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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