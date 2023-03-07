Кривашев Илья Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1894 ст.
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Кривашева Васса Антонова
Рождение ребёнка
16.05.1899 ст.
Дочь: Елена Ильинична
Мать ребёнка: Кривашева Васса Антонова
Рождение ребёнка
19.05.1902 ст.
Дочь: Феодосия Ильинична
Мать ребёнка: Кривашева Васса Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривашева Васса Антонова
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно