Попроцкая (Шабанова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попроцкая (Шабанова) Тамара Ивановна

Место рождения

России

Дата рождения

11.10.1932

Дата смерти

09.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1932

Отец: Васильев Иван Игнатьевич

Мать: Васильева Татьяна Ивановна

России
Рождение ребёнка
09.10.1956

Дочь: Машникова Любовь Степановна

Отец ребёнка: Попроцкий Степан Степанович

Рождение ребёнка
31.08.1958

Дочь: Лебедева Галина Степановна

Отец ребёнка: Попроцкий Степан Степанович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузмич Светлана Степановна

Отец ребёнка: Попроцкий Степан Степанович

Смерть
09.10.2012
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область