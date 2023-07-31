Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Домна Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Григорьевич

Рождение ребёнка
1733

Сын: Дорофей Миронович

Отец ребёнка: Мирон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирон Григорьевич

Смерть
Неизвестно