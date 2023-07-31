Васса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Домна Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Григорьевич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Дорофей Миронович
Отец ребёнка: Мирон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Григорьевич
Смерть
Неизвестно