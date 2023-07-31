Мирон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1697 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Домна Мироновна

Мать ребёнка: Васса Петровна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Дорофей Миронович

Мать ребёнка: Васса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Петровна

Место жительства
Неизвестно
Шеино
Смерть
Неизвестно
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