Мирон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Домна Мироновна
Мать ребёнка: Васса Петровна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Дорофей Миронович
Мать ребёнка: Васса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Петровна
Место жительства
Неизвестно
Шеино
Смерть
Неизвестно