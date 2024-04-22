Бурдо Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурдо Сергей Михайлович

Бурдо Сергей Михайлович

Место рождения

Долгиново, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

Около 28.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.08.1963

Отец: Бурдо Михаил Павлович

Мать: Бурдо Зинаида Иосифовна

Долгиново, Кореличский район, Гродненская область
Место жительства
Около 1975
Малюшичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
31.03.1981

Дочь: Минзар Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Бурдо Алла Ивановна

Малюшичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
23.09.1983

Сын: Бурдо Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Бурдо Алла Ивановна

Малюшичи, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдо Алла Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close