Бурдо Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 28.08.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.08.1963
Отец: Бурдо Михаил Павлович
Мать: Бурдо Зинаида Иосифовна
Место жительства
Около 1975
Рождение ребёнка
31.03.1981
Дочь: Минзар Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Бурдо Алла Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1983
Сын: Бурдо Олег Сергеевич
Мать ребёнка: Бурдо Алла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдо Алла Ивановна