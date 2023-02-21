Гульрабига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульрабига

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мухаметлатиф Багаутдинов

Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Хадиса Багаутдинова

Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гильмикамал Багаутдинова

Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гиззикамал Багаутдинова

Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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