Гульрабига
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Хадиса Багаутдинова
Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гильмикамал Багаутдинова
Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гиззикамал Багаутдинова
Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров