Каратаева Домна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратаева Домна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Каратаев Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Каратаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Каратаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Каратаев Захар Иванович

Отец ребёнка: Каратаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Каратаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Каратаев Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Каратаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Каратаев Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Каратаев Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каратаев Иван Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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