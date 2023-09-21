Каратаева Домна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Каратаев Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Каратаев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Каратаев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Каратаев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Каратаев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Каратаев Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Каратаев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Каратаев Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно