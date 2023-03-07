Тючкалов Андрей Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1702 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1702 ст.
Отец: Тючкалов Артемий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Сын: Тючкалов Степан Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Сын: Тючкалов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно