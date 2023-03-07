Тючкалов Андрей Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тючкалов Андрей Артемьевич

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова

Дата рождения

Вычислено 1702 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1702 ст.

Отец: Тючкалов Артемий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Сын: Тючкалов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Сын: Тючкалов Степан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Тючкалов Лука Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Тючкалов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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