Матвеева (Жук) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1935
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.196
Сын: Матвеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович
Рождение
10.10.1935
Отец: Жук Никита Николаевич
Мать: Жук Олена Михайловна
Рождение ребёнка
15.08.1958
Сын: Матвеев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
08.12.1960
Дочь: Танькова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
21.04.1962
Дочь: Замецкис Нина Васильевна
Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
29.02.1964
Сын: Матвеев Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
30.03.1966
Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
23.06.1971
Дочь: Миронова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович