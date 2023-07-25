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Матвеева (Жук) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1935

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.196

Сын: Матвеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович

Рождение
10.10.1935

Отец: Жук Никита Николаевич

Мать: Жук Олена Михайловна

Рождение ребёнка
15.08.1958

Сын: Матвеев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович

Рождение ребёнка
08.12.1960

Дочь: Танькова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович

Рождение ребёнка
21.04.1962

Дочь: Замецкис Нина Васильевна

Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович

Рождение ребёнка
29.02.1964

Сын: Матвеев Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович

Рождение ребёнка
30.03.1966

Сын: Матвеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович

Рождение ребёнка
23.06.1971

Дочь: Миронова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Матвеев Василий Трофимович