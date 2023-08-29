Устюгов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1962

Сын: Устюгов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Устюгова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мякишева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Устюгова Александра

Смерть
Неизвестно
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