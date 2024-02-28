Ивлев Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлев Владимир Васильевич

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Место рождения

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивлев Василий Миронович

Мать: Ивлева Анастасия Моисеевна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болишевская Жанна Владимировна

Мать ребёнка: Ивлева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь

Мать ребёнка: Ивлева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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