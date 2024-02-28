Ивлев Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болишевская Жанна Владимировна
Мать ребёнка: Ивлева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игорь
Мать ребёнка: Ивлева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивлева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивлев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно