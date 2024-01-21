Кацанюк Евгения Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1988
Рождение ребёнка
06.02.2013
Сын: Липатов Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Липатов Никола Михайлович
Рождение ребёнка
10.06.2022
Дочь: Кацанюк Софья Павловна
Отец ребёнка: Кацанюк Павел Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно