Кацанюк Евгения Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кацанюк Евгения Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

нв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1988

Отец: Самойлов Геннадий Павлович

Мать: Самойлова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
06.02.2013

Сын: Липатов Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Липатов Никола Михайлович

Рождение ребёнка
10.06.2022

Дочь: Кацанюк Софья Павловна

Отец ребёнка: Кацанюк Павел Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липатов Никола Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кацанюк Павел Кириллович

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