Скосырская (Блинова) Оксана Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1974
Отец: Блинов Николай Петрович
Мать: Блинова Любовь Федоровна
Бракосочетание
16.12.2000
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.09.2003
Сын: Скосырский Антон Сергеевич
Отец ребёнка: Скосырский Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.2011
Дочь: Скосырская Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Скосырский Сергей Николаевич