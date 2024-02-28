Скосырская (Блинова) Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скосырская (Блинова) Оксана Николаевна

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Место рождения

Витинск, Северный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1974

Отец: Блинов Николай Петрович

Мать: Блинова Любовь Федоровна

Витинск, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.12.2000

Муж: Скосырский Сергей Николаевич

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.09.2003

Сын: Скосырский Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Скосырский Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
25.02.2011

Дочь: Скосырская Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Скосырский Сергей Николаевич

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