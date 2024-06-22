(Герасимова) Екатерина Герасимовна 1774 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Герасимова) Екатерина Герасимовна

(Герасимова) Екатерина Герасимовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1796 ст.

Муж: Иванов (Алексеев) Иван Потапович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1797 ст.

Сын: Алексеев-Иванов (Потапов) Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иванов (Алексеев) Иван Потапович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1799 ст.

Сын: Алексеев-Иванов (Потапов) Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иванов (Алексеев) Иван Потапович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1803 ст.

Дочь: Алексеева-Иванова (Потапова) Фекла и Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Иванов (Алексеев) Иван Потапович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Двойня
Рождение ребёнка
12.12.1809 ст.

Дочь: Алексеева-Иванова (Потапова) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иванов (Алексеев) Иван Потапович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.