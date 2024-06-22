(Герасимова) Екатерина Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1796 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1797 ст.
Сын: Алексеев-Иванов (Потапов) Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иванов (Алексеев) Иван Потапович
Рождение ребёнка
11.02.1799 ст.
Сын: Алексеев-Иванов (Потапов) Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иванов (Алексеев) Иван Потапович
Рождение ребёнка
18.09.1803 ст.
Дочь: Алексеева-Иванова (Потапова) Фекла и Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Иванов (Алексеев) Иван Потапович
Двойня
Рождение ребёнка
12.12.1809 ст.
Дочь: Алексеева-Иванова (Потапова) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иванов (Алексеев) Иван Потапович
Смерть
Неизвестно