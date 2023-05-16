Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Степан Абрама Антонова

Отец ребёнка: Абрам Антонов

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Татьяна дочь Абрама Антонова

Отец ребёнка: Абрам Антонов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Матвей Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр сын Абрама Антонова

Отец ребёнка: Абрам Антонов

Смерть
Неизвестно
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