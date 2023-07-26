Сосина (Курбанова) Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1890 ст.
Муж: Сосин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сосин Павел Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно