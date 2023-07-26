Сосина (Курбанова) Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосина (Курбанова) Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1890 ст.

Муж: Сосин Павел Иванович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосин Павел Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно