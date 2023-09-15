Целых (Баева) Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Баев Василий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1897
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
28.08.1898
Дочь: Наталья Гаврилова
Отец ребёнка: Целых Гавриил Гавриилов
Рождение ребёнка
20.10.1900
Отец ребёнка: Целых Гавриил Гавриилов
Рождение ребёнка
04.09.1902
Отец ребёнка: Целых Гавриил Гавриилов
Рождение ребёнка
05.09.1905
Сын: Целых Иван Гавриилов
Отец ребёнка: Целых Гавриил Гавриилов
Рождение ребёнка
27.04.1912
Отец ребёнка: Целых Гавриил Гавриилов
Смерть
Неизвестно