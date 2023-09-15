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Целых (Баева) Анна Васильева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Баев Василий Иванов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1897

Муж: Целых Гавриил Гавриилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
28.08.1898

Дочь: Наталья Гаврилова

Отец ребёнка: Целых Гавриил Гавриилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1900

Сын: Целых Дмитрий Гавриилов

Отец ребёнка: Целых Гавриил Гавриилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.09.1902

Сын: Целых Федор Гавриилов

Отец ребёнка: Целых Гавриил Гавриилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.09.1905

Сын: Целых Иван Гавриилов

Отец ребёнка: Целых Гавриил Гавриилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.04.1912

Сын: Целых Федот Гавриилов

Отец ребёнка: Целых Гавриил Гавриилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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