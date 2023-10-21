Едрёнкина (Пичужкина) Пелагея Родионовна
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рождения22.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1880
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
21.01.1900
Рождение ребёнка
23.09.1906
Отец ребёнка: Едрёнкин Георгий (Егор) Ефтисеевич Евтихеевич
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Едрёнкина Лидия Егорова
Отец ребёнка: Едрёнкин Георгий (Егор) Ефтисеевич Евтихеевич
Ст. Александровка
Рождение ребёнка
20.03.1911
Отец ребёнка: Едрёнкин Георгий (Егор) Ефтисеевич Евтихеевич
Страя Александровка
Рождение ребёнка
02.10.1914
Дочь: Таисья Егоровна
Отец ребёнка: Едрёнкин Георгий (Егор) Ефтисеевич Евтихеевич
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Едрёнкин Георгий (Егор) Ефтисеевич Евтихеевич
д. Старая Александровка, Уфимского района
Смерть
Неизвестно