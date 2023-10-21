Едрёнкина (Пичужкина) Пелагея Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкина (Пичужкина) Пелагея Родионовна

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Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

22.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1880

Отец: Пичужкин Родион Степанович

Мать: Пичужкина Домна Кирилловна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
21.01.1900

Муж: Едрёнкин Георгий (Егор) Ефтисеевич Евтихеевич

Рождение ребёнка
23.09.1906

Сын: Едрёнкин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Едрёнкин Георгий (Егор) Ефтисеевич Евтихеевич

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Едрёнкина Лидия Егорова

Отец ребёнка: Едрёнкин Георгий (Егор) Ефтисеевич Евтихеевич

Ст. Александровка
Рождение ребёнка
20.03.1911

Сын: Едрёнкин Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Едрёнкин Георгий (Егор) Ефтисеевич Евтихеевич

Страя Александровка
Рождение ребёнка
02.10.1914

Дочь: Таисья Егоровна

Отец ребёнка: Едрёнкин Георгий (Егор) Ефтисеевич Евтихеевич

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Едрёнкин Георгий (Егор) Ефтисеевич Евтихеевич

д. Старая Александровка, Уфимского района
Смерть
Неизвестно
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