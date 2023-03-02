Сомов Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Захар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1913

Дата смерти

01.10.1914

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1913

Отец: Сомов Федор

Мать: Александра

Смерть
01.10.1914
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