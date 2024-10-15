Исмулин Яндуган — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмулин Яндуган

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исмулина Пиге Яндугановна

Мать ребёнка: Тударинова Пигусь Гнусиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тударинова Пигусь Гнусиевна

Рождение ребёнка
22.08.1911

Дочь: Абдулина (Исмулина) Сахип Яндугановна

Мать ребёнка: Тударинова Пигусь Гнусиевна

Савгачево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1920

Сын: Исмулин Мурзук Яндуганович

Мать ребёнка: Тударинова Пигусь Гнусиевна

Савгачево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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