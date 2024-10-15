Исмулин Яндуган
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исмулина Пиге Яндугановна
Мать ребёнка: Тударинова Пигусь Гнусиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1911
Дочь: Абдулина (Исмулина) Сахип Яндугановна
Мать ребёнка: Тударинова Пигусь Гнусиевна
Рождение ребёнка
05.02.1920
Сын: Исмулин Мурзук Яндуганович
Мать ребёнка: Тударинова Пигусь Гнусиевна