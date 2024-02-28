Сорокина-Яшина (Носкова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения08.02.1862
Дата смертиМежду 1940 и 01.12.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1862
Крещение
09.02.1862
Бракосочетание
06.02.1880
Рождение ребёнка
21.11.1880
Сын: Сорокин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1881 или 1883
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
07.02.1890
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
16.06.1891
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
11.02.1893
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
13.08.1898
Сын: Сорокин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
13.08.1898
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1940 и 01.12.1948