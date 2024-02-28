Сорокина-Яшина (Носкова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина-Яшина (Носкова) Анна Павловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.02.1862

Дата смерти

Между 1940 и 01.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1862

Отец: Носков Павел Старший Спиридонович

Мать: Носкова Софья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.02.1862
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
06.02.1880

Муж: Сорокин-Яшин Николай Трофимович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1880

Сын: Сорокин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1881 или 1883

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович

Рождение ребёнка
07.02.1890

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Сорокин Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1893

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1898

Сын: Сорокин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1898

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Николай Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 1940 и 01.12.1948
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