Селезнев Яков Кузьмич
Место рождения
Дата рождения17.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1904
ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
30.10.1926
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
12.12.1927
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Селезнева Мелания Григорьевна
ГАЗО Акты гражданского состояния
Работа или профессия
Неизвестно
Кочегар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно