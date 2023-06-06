Жарикова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Жариков Ефим Матвеевич

Отец ребёнка: Жариков Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Жарикова Феврония Матвеевна

Отец ребёнка: Жариков Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
1834 или 1835

Дочь: Курбатова Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Жариков Матвей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Матвей Николаевич

Смерть
Неизвестно