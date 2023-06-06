Жарикова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Жариков Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Жарикова Феврония Матвеевна
Отец ребёнка: Жариков Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1834 или 1835
Дочь: Курбатова Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Жариков Матвей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно