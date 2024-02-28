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Прусакова Евдокия Филипповна

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

1906

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Прусаков Филипп Михайлович

Мать: Прусакова Екатерина Семёновна

Витебск, Витебская область
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