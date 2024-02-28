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Прусакова Евдокия Филипповна
Прусакова Евдокия Филипповна
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Древо
Место рождения
Витебск
, Витебская область
Дата рождения
1906
Пол
Женский
Отец
Прусаков Филипп Михайлович
1878 г.р.
Мать
Прусакова Екатерина Семёновна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Прусаков Филипп Михайлович
Мать:
Прусакова Екатерина Семёновна
Витебск
, Витебская область
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