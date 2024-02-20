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Головань Влас Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1742

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Головань Иван

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрена Власьева

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья Власьева

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1786

Сын: Головань Косьма Власьев

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина Власьева

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина Власьева

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Пелагея Власьева

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Россия Х
Рождение ребёнка
1796

Сын: Головань Дмитрий Власьев

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ефимовна

Смерть
1808
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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