Головань Влас Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1742
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Головань Иван
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрена Власьева
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья Власьева
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина Власьева
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина Власьева
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Пелагея Власьева
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Россия Х
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ефимовна
Смерть
1808
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука