(Головань) Матрена Власьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Головань) Матрена Власьева

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1779

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Головань Влас Иванович

Мать: Евдокия Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1785
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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