(Головань) Матрена Власьева
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1779
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Головань Влас Иванович
Мать: Евдокия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1785
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука