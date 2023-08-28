Багаутдинов Акмал Багаутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинов Акмал Багаутдинович

Место рождения

БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак

Дата рождения

1892

Дата смерти

?.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Багаутдин

Мать: не указана

БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Рождение ребёнка
25.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багаутдинов Шамсикамал Хусаиновна

БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акмалов Абельмалих

Мать ребёнка: Багаутдинова Шамсикамал Хусаиновна

БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мифтахова Захида

Мать ребёнка: Багаутдинова Шамсикамал Хусаиновна

БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Динмухаметова Нурлихида

Мать ребёнка: Багаутдинова Шамсикамал Хусаиновна

БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багаутдинова Шамсикамал Хусаиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаутдинова Шамсикамал Хусаиновна

БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Хаус

Мать ребёнка: Багаутдинов Шамсикамал Хусаиновна

Смерть
?.10.1937
БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
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