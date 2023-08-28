Багаутдинов Акмал Багаутдинович
Место рожденияБАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Дата рождения1892
Дата смерти?.10.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Багаутдин
Мать: не указана
БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Рождение ребёнка
25.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Багаутдинов Шамсикамал Хусаиновна
БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акмалов Абельмалих
Мать ребёнка: Багаутдинова Шамсикамал Хусаиновна
БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мифтахова Захида
Мать ребёнка: Багаутдинова Шамсикамал Хусаиновна
БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Динмухаметова Нурлихида
Мать ребёнка: Багаутдинова Шамсикамал Хусаиновна
БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Багаутдинова Шамсикамал Хусаиновна
Бракосочетание
Неизвестно
БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаутдинов Хаус
Мать ребёнка: Багаутдинов Шамсикамал Хусаиновна
Смерть
?.10.1937
БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
БАССР Илишевский р-н, д. Базытамак