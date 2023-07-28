Бродилова Софья Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1901 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1902 ст.
Дочь: Бродилова Домна Андреевна
Отец ребёнка: Бродилов Андрей Наумович
Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно