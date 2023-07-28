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Бродилова Софья Ивановна

Место рождения

Прудок, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

17.09.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Прудок, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1901 ст.

Муж: Бродилов Андрей Наумович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1902 ст.

Дочь: Бродилова Домна Андреевна

Отец ребёнка: Бродилов Андрей Наумович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно