Мезенцов МИХАИЛ ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцов МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Мезенцов ИВАН ФЁДОРОВИЧ

Мать: не указана

Смерть
1848
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