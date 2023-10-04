Даценко (Марунденко) Оксана Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даценко (Марунденко) Оксана Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1996

Дочь: Курило Инна Сергеевна

Отец ребёнка: Даценко Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
09.12.2001

Дочь: Даценко Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Даценко Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даценко Сергей Васильевич

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