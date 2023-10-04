Даценко (Марунденко) Оксана Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1996
Дочь: Курило Инна Сергеевна
Отец ребёнка: Даценко Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
09.12.2001
Дочь: Даценко Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Даценко Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно