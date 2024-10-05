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Миюсов Иван Павлович

Место рождения

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

Дата рождения

19.02.1814 ст.

Дата смерти

26.11.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1814 ст.

Отец: Миюсов Павел Иванович

Мать: Миюсова (Мелкова) Анна Павловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миюсова Елена Петровна

Рождение ребёнка
11.07.1831 ст.

Сын: Миюсов Михаил Ивванович

Мать ребёнка: Миюсова Елена Петровна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
26.10.1842 ст.

Жена: Миюсова (Волкова) Ираида Георгиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1848 ст.

Сын: Миюсов Савва Иванович

Мать ребёнка: Миюсова (Волкова) Ираида Георгиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
26.11.1859 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
от горячки

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