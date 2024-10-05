Миюсов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения19.02.1814 ст.
Дата смерти26.11.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1814 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миюсова Елена Петровна
Рождение ребёнка
11.07.1831 ст.
Мать ребёнка: Миюсова Елена Петровна
Бракосочетание
26.10.1842 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1848 ст.
Мать ребёнка: Миюсова (Волкова) Ираида Георгиевна
Смерть
26.11.1859 ст.
от горячки