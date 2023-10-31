Шлихт Василий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шлихта Леонтий Григорьевич
Мать: Шлихта Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлихт Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Шлихт Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлихт Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Шлихт Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлихт Лидия
Смерть
1976