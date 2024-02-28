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Григорий Константинов

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

03.10.1820 ст.

Дата смерти

04.06.1844 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1820 ст.

Отец: Константин Васильев

Мать: Акулина Федорова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.10.1838 ст.

Жена: Анастасия Степанова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.09.1842 ст.

Сын: Пыриков Никита Григорьев

Мать ребёнка: Анастасия Степанова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.06.1844 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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