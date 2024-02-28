Григорий Константинов
Место рождения
Дата рождения03.10.1820 ст.
Дата смерти04.06.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1820 ст.
Отец: Константин Васильев
Мать: Акулина Федорова
Бракосочетание
19.10.1838 ст.
Жена: Анастасия Степанова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.09.1842 ст.
Мать ребёнка: Анастасия Степанова
Смерть
04.06.1844 ст.
От чахотки