Юраткина (Харламова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юраткина (Харламова) Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1995 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юраткин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
19.03.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юраткин Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юраткин Павел Алексеевич

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