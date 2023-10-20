Юраткина (Харламова) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юраткин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
19.03.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юраткин Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно