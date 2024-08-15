Арестов Борис Алексеевич
Место рожденияс.Царев Сталинградской области
Дата рождения10.10.1922
Дата смерти06.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1950
Дочь: Арестова Любовь Борисовна
Мать ребёнка: Арестова (Равчеева) Таисия Максимовна
Рождение ребёнка
12.06.1955
Дочь: Алексикова (Арестова) Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Арестова (Равчеева) Таисия Максимовна
Смерть
06.07.1981