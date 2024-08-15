Арестов Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арестов Борис Алексеевич

Место рождения

с.Царев Сталинградской области

Дата рождения

10.10.1922

Дата смерти

06.07.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1950

Дочь: Арестова Любовь Борисовна

Мать ребёнка: Арестова (Равчеева) Таисия Максимовна

Рождение ребёнка
12.06.1955

Дочь: Алексикова (Арестова) Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Арестова (Равчеева) Таисия Максимовна

Смерть
06.07.1981

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