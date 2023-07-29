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Курбатова Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Курбатов Емельян Тарасович

Отец ребёнка: Курбатов Тарас Федотович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Курбатова Параскева Тарасовна

Отец ребёнка: Курбатов Тарас Федотович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Курбатов Харитон Тарасович

Отец ребёнка: Курбатов Тарас Федотович

Рождение ребёнка
20.10.1845

Сын: Курбатов Яков Тарасович

Отец ребёнка: Курбатов Тарас Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Тарас Федотович

Смерть
Неизвестно