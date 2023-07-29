Курбатова Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Курбатов Емельян Тарасович
Отец ребёнка: Курбатов Тарас Федотович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Курбатова Параскева Тарасовна
Отец ребёнка: Курбатов Тарас Федотович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Курбатов Харитон Тарасович
Отец ребёнка: Курбатов Тарас Федотович
Рождение ребёнка
20.10.1845
Отец ребёнка: Курбатов Тарас Федотович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно