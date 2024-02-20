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Фурсов Илья Ильич (Солдат)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

07.07.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1890

Отец: Фурсов Илья Дмитриевич

Мать: Фурсова Марина Павловна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1908

Жена: Фурсова Александра Ивановна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Фурсов Иван Ильич

Мать ребёнка: Фурсова Александра Ивановна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1911

Дочь: Пелагия Ильинична

Мать ребёнка: Фурсова Александра Ивановна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1914

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Фурсова Александра Ивановна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1916

Дочь: Агрипена Ильинична

Мать ребёнка: Фурсова Александра Ивановна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1918

Сын: Фурсов Василий Ильич

Мать ребёнка: Фурсова Александра Ивановна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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