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Фурсова (Фурсова) Александра Ивановна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

18.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1887

Отец: Фурсов Иван Федорович

Мать: Фурсова Пелагия Ефимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1908

Муж: Фурсов Илья Ильич (Солдат)

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Фурсов Иван Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Ильич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1911

Дочь: Пелагия Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Ильич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1914

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Ильич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1916

Дочь: Агрипена Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Ильич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1918

Сын: Фурсов Василий Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Ильич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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