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Тестов Филипп Федотович
Тестов Филипп Федотович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
1835
Пол
Мужской
Отец
Тестов Федот Андреевич
1782 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Тестов Федот Андреевич
Мать: не указана
Смерть
1835
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