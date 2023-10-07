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Лысенко Дмитрий Иванович
Лысенко Дмитрий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1976
Пол
Мужской
Отец
Лысенко Иван Яковлевич
Мать
Лысенко Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1976
Отец:
Лысенко Иван Яковлевич
Мать:
Лысенко Татьяна
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