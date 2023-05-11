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Щербаков Иван Егорович

Место рождения

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Щербаков Егор Захарович

Мать: Щербакова Анна Павловна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Щербакова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Щербакова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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