Щербаков Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Щербаков Егор Захарович
Мать: Щербакова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Щербакова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Щербакова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно