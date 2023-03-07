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Евсютин Иван Иванов

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Место рождения

Высокое, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Евсютин Иван

Мать: ?

Высокое, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.09.1912

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Евсютина Матрона Петрова

Высокое, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.06.1915

Дочь: Мария мл.

Мать ребёнка: Евсютина Матрона Петрова

Высокое, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсютина Матрона Петрова

Смерть
Неизвестно
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