Евсютин Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Евсютин Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
28.09.1912
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Евсютина Матрона Петрова
Рождение ребёнка
04.06.1915
Дочь: Мария мл.
Мать ребёнка: Евсютина Матрона Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсютина Матрона Петрова
Смерть
Неизвестно