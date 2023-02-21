Хрящева Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрящева Илья

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Место рождения

с.Новославка Куйбышев

Дата рождения

20.07.1910

Дата смерти

29.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1910

Отец: Хрящева Кирилл

Мать: не указана

с.Новославка Куйбышев
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Копцева Надежда

Мать ребёнка: Хрящева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрящева ?

Мать ребёнка: Хрящева Пелагея

Смерть
29.12.1943
Эстония
Причина смерти: Погиб в плену
Похороны
Неизвестно
шталаг 6 к(326)
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