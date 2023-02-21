Хрящева Илья
Место рожденияс.Новославка Куйбышев
Дата рождения20.07.1910
Дата смерти29.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1910
Отец: Хрящева Кирилл
Мать: не указана
с.Новославка Куйбышев
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Копцева Надежда
Мать ребёнка: Хрящева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрящева ?
Мать ребёнка: Хрящева Пелагея
Смерть
29.12.1943
Эстония
Причина смерти: Погиб в плену
Похороны
Неизвестно
шталаг 6 к(326)