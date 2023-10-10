Баева (Григорьева) Акилина Григорьева
Место рождения
Дата рождения16.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1890
Бракосочетание
08.11.1909
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1910
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Баев Василий Стефанов
Рождение ребёнка
18.03.1913
Отец ребёнка: Баев Василий Стефанов
Рождение ребёнка
11.11.1914
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Баев Василий Стефанов
Рождение ребёнка
10.02.1917
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Баев Василий Стефанов
Смерть
Неизвестно