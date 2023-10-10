Баева (Григорьева) Акилина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева (Григорьева) Акилина Григорьева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

16.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1890

Отец: Григорьев Григорий Максимов

Мать: Григорьева Наталья Власова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
08.11.1909

Муж: Баев Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1910

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Баев Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.03.1913

Сын: Баев Василий Васильев

Отец ребёнка: Баев Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.11.1914

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Баев Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.02.1917

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Баев Василий Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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