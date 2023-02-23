из Губашева Марфа Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдииз Губашева Марфа Самсонова

из Губашева Марфа Самсонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: (Полат) Павлов

Отец ребёнка: (Мойка) Михайлов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: (Мойка) Михайлов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: В Кочетовку Татьяна Павлова

Отец ребёнка: (Мойка) Михайлов

Рождение ребёнка
1764

Дочь: В Болдасева Авдотья Павлова

Отец ребёнка: (Мойка) Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Мойка) Михайлов

Смерть
Неизвестно
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