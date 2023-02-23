из Губашева Марфа Самсонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: (Полат) Павлов
Отец ребёнка: (Мойка) Михайлов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: (Мойка) Михайлов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: В Кочетовку Татьяна Павлова
Отец ребёнка: (Мойка) Михайлов
Рождение ребёнка
1764
Дочь: В Болдасева Авдотья Павлова
Отец ребёнка: (Мойка) Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: (Мойка) Михайлов
Смерть
Неизвестно