Кондрин Семен
Место рождения
Дата рождения28.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1888
Отец: Кондрин Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1911
Дочь: Кондрина Елизавета
Мать ребёнка: Кондрина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондрина Мария
Смерть
Неизвестно