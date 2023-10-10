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Кондрин Семен

Место рождения

Мордовская Селитьба, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1888

Отец: Кондрин Ермолай

Мать: не указана

Мордовская Селитьба, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1911

Дочь: Кондрина Елизавета

Мать ребёнка: Кондрина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрина Мария

Смерть
Неизвестно
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