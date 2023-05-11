Голубенко (Филатова) Ольга Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
31.10.1894
Рождение ребёнка
02.01.1896
Дочь: Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
16.08.1897
Сын: Голубенко Павел Константинович
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
16.10.1899
Дочь: Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
20.11.1901
Дочь: Извекова Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
05.01.1904
Дочь: Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
29.07.1906
Дочь: Криулина Нина Константиновна
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
12.01.1909
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
14.02.1912
Сын: Голубенко Иван Константинович
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
07.02.1915
Сын: Голубенко Федор Константинович
Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно