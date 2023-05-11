Голубенко (Филатова) Ольга Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубенко (Филатова) Ольга Леонтьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Филатов Лев Васильевич

Мать: Филатова Екатерина Кирилловна

Бракосочетание
31.10.1894

Муж: Голубенко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
02.01.1896

Дочь: Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
16.08.1897

Сын: Голубенко Павел Константинович

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
16.10.1899

Дочь: Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
20.11.1901

Дочь: Извекова Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
05.01.1904

Дочь: Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
29.07.1906

Дочь: Криулина Нина Константиновна

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
12.01.1909

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
14.02.1912

Сын: Голубенко Иван Константинович

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
07.02.1915

Сын: Голубенко Федор Константинович

Отец ребёнка: Голубенко Константин Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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