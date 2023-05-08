Серебрякова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1824

Дочь: Серебрякова Ксения Акимовна

Отец ребёнка: Серебряков Аким Гордеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1827

Сын: Серебряков Кузьма Акимович

Отец ребёнка: Серебряков Аким Гордеевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Серебряков Семен Акимович

Отец ребёнка: Серебряков Аким Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Аким Гордеевич

Смерть
Неизвестно
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