Серебрякова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1824
Дочь: Серебрякова Ксения Акимовна
Отец ребёнка: Серебряков Аким Гордеевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Сын: Серебряков Кузьма Акимович
Отец ребёнка: Серебряков Аким Гордеевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Серебряков Семен Акимович
Отец ребёнка: Серебряков Аким Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно